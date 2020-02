Maltrattamenti in famiglia, 63enne arrestato dai carabinieri

Ieri, i carabinieri della Stazione di Sonnino hanno tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia un 63enne del posto. E’ stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, che ha concordato con le risultanze investigative raccolte dalla stessa Arma. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.