Il libro ‘Advanced Advisory’ inaugura la rassegna ‘Il sapore della Cultura’.

Una presentazione inconsueta: il libro “Advanced Advisory.” di Leonardo Valle (edito da LabDFG) torna a Latina in una cornice informale, ma con una serie di contenuti nuovi, incentrati sulla ricetta per l’innovazione dedicata alle imprese del territorio. All’incontro organizzato presso Gelatilandia di viale Marconi 48 (Latina) alle ore 17e30 parteciperanno l’autore Leonardo Valle, il consigliere regionale Enrico Forte, il direttore editoriale di LabDFG Giovanni Di Giorgi. Modera il giornalista Fabio Benvenuti, mentre l’intero pomeriggio sarà seguito con dirette radiofoniche ed approfondimenti a cura del network pontino Mondoradio.L’evento segna anche il debutto della rassegna ‘Il sapore della Cultura’ che prevede una ricca serie di incontri culturali organizzati proprio all’interno della gelateria. In occasione delle presentazioni di libri è stata scelta una formula accattivante: per ogni libro acquistato verrà regalato un gelato.“E’ bello parlare del futuro delle nostre professioni, delle nostre aziende mentre gustiamo gelati artigianali, i più buoni della città. L’innovazione passa anche per nuove forme di comunicazione, e di aggregazione”, ha commentato il consulente Leonardo Valle.