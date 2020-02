Bassiano raggiunge l’81% di raccolta differenziata, il record

Dai rilievi ultimati si è raggiunto nel mese di gennaio 2020 ben l’81% di raccolta differenziata, un record per il Comune di Bassiano.

“il miglioramento si è avuto con la nuova gestione” sottolinea l’Assessore all’Ambiente Lorenzo Bernabei ” ringrazio il Dott. D’Aprano della Trasco Pontinia srl che con solerzia coordina le risorse umane e quelle strumentali dedicate alla raccolta RSU, permettendo a questa comunità di avere una qualità del servizio sempre maggiore”.

Un balzo in avanti notevole per la comunità di Bassiano, viste le vicissitudini con la precedente ditta, un altro tassello nella qualità della gestione del comparto ambiente comunale che viene periodicamente valorizzata e riconosciuta anche dalle premiazioni nazionali.