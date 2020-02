Traffico di sostanze stupefacenti, arrestato un 53enne a Cisterna

Il 13 febbraio, alle 3 a Cisterna di Latina i militari della locale stazione carabinieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto arrestato, in flagranza di reato, un 53enne del posto che, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 97 di hashish, gr. 1,5 di cocaina suddivisi in dosi e gr. 1 di marjuana nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.