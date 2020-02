Cgil, la nota del sindacato dopo incontro con Poste Italiane a Latina

Dal sindacato lavoratori della comunicazione della Cgil una nota contro Poste Italiane e alcune dinamiche in provincia di Latina.

“L’ennesimo incontro andato a vuoto, quello con la Filiale di Latina di Poste Italiane, la richiesta è scaturita da una pressante e incessante attività da parte di Gestione Operativa di Filiale, continui spostamenti di personale e soprattutto mancata applicazione delle regole contrattuale in merito a tempistiche non rispettate sui distacchi di personale per garantire l’operatività degli uffici e garantire l’apertura degli stessi.

Decine le ore di straordinario non pagato al personale, ore effettuate a dicembre 2019 – continua il segretario Bruno Carlo – proprio per garantire l’apertura pomeridiana degli uffici a doppi turno per carenza di personale, ebbene la sorpresa, che tale non era per la CGIL, non sono state trovare erogate tutte le ore o la maggior parte delle stesse in busta paga a gennaio 2020. Questo uno dei motivi della richiesta di confronto datata 22 gennaio 2020 a Poste Italiane, richiesta fatta preliminarmente a tutte confederazioni e non dei Postelegrafonici che hanno ritenuto nell’intersindacale di non ravvedere elementi per una richiesta di incontro con la Filiale di Latina.

Ancora una volta si è persa un’occasione per dare una risposta ad una categoria, in una provincia che sta vivendo un disagio lavorativo come non mai, il capo del personale che ha negato la partecipazione dei dati relativi agli straordinari e alle coperture degli uffici, neanche il riscontro rispetto ai numeri sugli spostamenti quotidiani che avvengono per coprire quelle che noi riteniamo carenze strutturali, ritenendo inusuale il tavolo territoriale e che i numeri verranno partecipati a livello regionale come previsto dall’art. 4 del contratto. Peccato che poi sempre gli articoli contrattuali che prevedono istituti quali straordinari e distacchi vengono disattesi per garantire l’operatività degli uffici passandola come obbligo contrattuale.

Riteniamo – prosegue Bruno Carlo – quella delle continue trasferte, un fenomeno di esposizione al rischio del personale, continuamente chiamato a garantire prestazioni fuori dal suo ufficio abituale con l’utilizzo del mezzo proprio, un possibile rischio non controllato o non valutato attentamente che potrebbe se così insistentemente utilizzato condurre ad un innalzamento di incidenti sul lavoro, (basta vedere l’ultima analisi sugli infortuni INAIL, incidenza mortale e percentuale punti tra gli infortuni stradali da voro e interni al posto di lavoro, rispettivamente p. 7,3 e 5,2) per questo nonché alla totale chiusura di partecipare la documentazione necessaria al fenomeno trasferte e valutarne.

In merito all’impossibilità di un tavolo concreto di confronto, l’ennesimo, ultimo quello del 4 febbraio US presso la sede di Poste di Piazza Bonificatori, la decisone di segnalare agli organismi esterni sia per la materia di prevenzione e sicurezza sia alla Direzione Provinciale del lavoro per capire se le modalità di richiesta di straordinario in doppio turno senza soluzione di continuità ogni mese e sempre per gli stessi giorni sia legittimo e non sia un aggravio anche per la salute rispetto alle criticità di risorse in termini di personale.

Intanto in questi giorni, l’ennesimo avvicendamento, il terzo in meno di due anni, del Direttore di Filiale di Mercato Privati, a cui vanno gli auguri di buon lavoro, chiedendo discontinuità da possibili applicazioni di regole non presenti nelle more contrattuali.

In attesa, da parte dell’altro settore della RAM2 logistica e recapito della corrispondenza, rispetto ad una richiesta su materie che necessitano di urgenti interventi, a partire dalla mancata assegnazione delle Zone di recapito che va a discapito della qualità di consegna sul territorio prima, ovvero rispetto a quanto sottoscritto in materia di riorganizzazione del settore.

L’incontro è calendarizzato per il 20 febbraio, dove ci aspettiamo risposte su un piano di prevenzione territoriale che risponda anche al documento del Ministero della Salute in riferimento al possibile contagio da Coronavirus, sulla gestione dei mezzi di recapito nei due distinti settori delle ADB/lineeBS, sulla gestione dei centri e l’attribuzione delegate all’aperture dei centri, nonchè come richiamato precedentemente sulla mancata assegnazione delle zone di recapito.

Nella richiesta si chiede anche di capire come mai il centro di Formia abbia applicato una organizzazione differente da quella presentata alle OOSS rispetto alle Macro Aree e la ripartizione tra macro area A e B per i giorni alterni e sul lavoro dislocato sulle isole Ponza e Ventotene.

Nessuna risposta, probabile che il contratto, anche in questo caso, non preveda un tavolo di confronto che vada in una direzione risolutiva dei problemi indicati nella richiesta di incontro, oppure semplicemente mancano risposte a quanto richiesto.”