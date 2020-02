Allarme Coronavirus, lo studente di Formia resta in osservazione allo Spallanzani

I primi test sarebbero risultati negativi, ma lo studente di Formia trasferito all’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma per un sospetto contagio da Coronavirus al momento resta ancora trattenuto in osservazione. Studente di 24 anni tornato di recente da Shanghai e sentitosi male lunedì, è in attesa delle controanalisi.

“Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 64 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 46, risultati negativi al test, sono stati dimessi”, recita l’ultimo bollettino medico del nosocomio capitolino. “Diciotto pazienti sono tutt’ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 14 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato. Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici. In caso di evoluzioni del quadro clinico, verranno dati immediati aggiornamenti”.