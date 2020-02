Trasporto scolastico per uscite didattiche, l’impegno del Comune

Sono 100 le corse messe a disposizione nel 2020 dal Comune di Latina – Servizio Pubblica Istruzione e Servizio Mobilità – ai 12 istituti comprensivi che servono circa 13.000 studenti. Il servizio, nato da un preciso mandato del Consiglio comunale, vuole assicurare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze, principalmente dei borghi, di essere coinvolti, durante l’orario scolastico, in uscite didattiche verso il centro città e verso i luoghi dedicati all’attività sportiva, il lago di Fogliano, il lido.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Gianmarco Proietti: «Latina non è una città divisa da grandi distanze, proprio per questo vogliamo sostenere l’attività didattica degli istituti comprensivi anche con il trasporto, affinché tutti gli studenti possano godere delle opportunità didattiche del capoluogo: il teatro Ponchielli, i musei, i parchi, le piazze storiche, le sue bellezze naturali. Vogliamo creare movimento nella scuola, quel dinamismo necessario a far sì che tutta la città sia un luogo educativo e didattico, per questo mettiamo a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire il diritto a uno studio che sia di qualità per i nostri bambini e ragazzi».