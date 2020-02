Servizi da migliorare, in Comune l’incontro con i rappresentanti di Enel

Si è svolto ieri in Comune un incontro tra il Sindaco Damiano Coletta, l’Assessore Emilio Ranieri, il Referente Area Centro Affari Istituzionali Territoriali di Enel Italia, Pierpaolo Ventura, e il nuovo Responsabile della Zona di Latina di E-Distribuzione, Alessandro Uccheddu.

«L’incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità e disponibilità – ha spiegato l’Assessore Ranieri – e ci ha consentito di evidenziare le necessità della città rispetto alla situazione degli scavi e ripristini al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti. Il Comune ha voluto condividere con E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, l’esigenza di una serie di interventi da programmare riguardanti in particolar modo l’implementazione e il miglioramento delle linee. Inoltre abbiamo ottenuto un riscontro positivo per quanto riguarda il decoro e il recupero delle cabine elettriche cittadine che l’Amministrazione vorrebbe riqualificare con opere di street art. Siamo molto soddisfatti del rapporto instaurato con E-Distribuzione e presto saranno programmati nuovi tavoli per condividere strategie che possano portare benefici alla città di Latina in termini di qualità dei servizi».