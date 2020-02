Donazione al reparto di Neonatologia del ‘Goretti’ grazie all’ass.ne ‘In ricordo di Daniele ODV’

“Nella mattinata di ieri, lunedì 10 febbraio, l’Associazione In Ricordo di Daniele ODV è tornata all’Ospedale S.M. Goretti di Latina per effettuare un’altra importante donazione. Grazie al buon cuore e alla sensibilità di alcune persone, nello specifico della proprietà del Centro Commerciale Latinafiori Ester Baccari sono state donate al Reparto di Neonatologia una lavatrice ed un’asciugatrice; mentre dalla Farmacia Latinafiori tramite Amerigo Giovannone sono stati donati disinfettanti, saponi, creme e altro. Il tutto coordinato dal direttore del centro Davide Barcella.

“L’associazione – ha spiegato la presidente Antonietta Parisi, mamma di Daniele – ha espletato solo le pratiche burocratiche per poter accedere al reparto. La collaborazione con il Centro Latinafiori è stata resa possibile grazie all’amicizia che mi lega a Davide Barcella. Ben vengano persone dal grande cuore che donano. In questo reparto c’era necessità di una lavatrice e di una asciugatrice per lavare e disinfettare tutine e abitini dei più piccoli. Grazie ancora di cuore a tutti coloro che, anche con poco, mi aiutano in questa mia missione per portare a termine i tanti progetti dell’associazione”.

In foto: Battista Biffi, Dott. Riccardo Lubrano (primario), David Barcella, Anna Maria Visco (caposala), Francesca Doria (infermiera).