Coronavirus, 30enne trasferito allo Spallanzani per accertamenti

E’ stato trasferito allo Spallanzani di Roma un uomo di 30 anni rientrato di Shangai. Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna del Messaggero il 30enne di Formia tornato circa due settimane fa avrebbe iniziato a sentirsi poco bene e per questo motivo tramite 118 è stato trasportato presso l’ospedale romano dove sarà sottoposto alle analisi necessarie per escludere o meno il contagio da Coronavirus. Si tratta comunque del primo caso sospetto in provincia di Latina. Seguono aggiornamenti.