Cittadinanza onoraria allo chef patissier Dario Saltarelli

Venerdì 14 febbraio alle ore 9,30 nella sala consiliare il Sindaco Giancarlo CARDILLO consegnerà a Dario SALTARELLI, chef patissier la cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio Comunale di Castelforte con delibera n. 29 del 29 novembre 2019.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Dario Saltarelli è motivata, tra l’altro, dall’aver saputo valorizzare i prodotti del nostro territorio ed in particolare le arance della frazione di Suio.

Alla cerimonia è stata invitata tutta la cittadinanza, i consiglieri comunali, gli assessori, i delegati, le associazioni cittadine, le Autorità civili, militari e religiose. Parteciperà anche una delegazione dell’Istituto Omnicomprensivo con gli studenti della sezione turistica.

“Sono onorato –dice il Sindaco Giancarlo Cardillo- di avere la possibilità di consegnare a Dario Saltarelli la cittadinanza onoraria di Castelforte conferita dal Consiglio Comunale a voto unanime dei presenti. La vita e la storia di Dario sono un esempio importante –prosegue il Sindaco Cardillo- per lo spirito che ha animato la sua vita professionale attestata da pubblici riconoscimenti in Italia e all’estero. Desidero anche evidenziare che uno dei tratti fondamentali della sua filosofia gestionale è stata quella di dare valore al rapporto tra impresa, comunità e territorio dando a ciascuno il ruolo di coprotagonisti. Importantissima è stata la sua idea –conclude il primo cittadino- di dare valore alle nostre arance di Suio utilizzate per la creazione di lievitati davvero speciali”.

RICONOSCIMENTI/AWARDS INTERNAZIONALI

o 2019 Bruxelles – ITQ- The Crystal Taste Award al Panettone Artigianale Classico, il primo al mondo a ricevere il prestigioso riconoscimento Internazionale

o 2019 Roma -Campidoglio – Premiazione “Le Eccellenze italiane” “Ambasciatore per la pasticceria Regione Campania”

o 2018 Inserimento nella Guida de La Repubblica della prima “Polakkeria® d’ Italia

o 2018 Bruxelles – iTQi- Riconoscimento Internazionale conferito per il Panettone Artigianale Saltarelli con 3 stelle oro

o 2018 Partnership ufficiale con la Reggia di Caserta, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità, per la produzione di Grandi Lievitati adornati da manufatti di San Leucio, patria della seta.

o 2017 Bruxelles – iTQi- Riconoscimento Internazionale conferito per il Panettone Artigianale Saltarelli con 3 stelle oro

o 2016 (Torino) Primo Premio Miglior Panettone Artigianale d’Italia

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE/GESTIONALE

La filosofia gestionale alla quale ci ispiriamo nel “fare” attività è quella di credere fermamente nell’importanza del rapporto tra un’impresa e la comunità conferendo ad entrambi il ruolo di coprotagonisti. Da qui la scelta di utilizzare le arance coltivate nel territorio di Suio per la creazione dei nostri lievitati.

L’assioma per i nostri prodotti diventa, ovviamente, l’artigianalità, il fatto a mano, l’unicità e questo principio lo applichiamo a partire dalla progettazione fino alla fase di confezionamento degli articoli. Iniziando a collaborare e stringere alleanze con imprese e istituzioni presenti sul nostro territorio siamo riusciti a trarre un notevole beneficio in termini di competitività e sostenibilità. Questa forma di gestione integrata ci ha condotto ad operare in armonia con l’ambiente diventando anche partner ufficiale della Reggia di Caserta riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’ Umanità.