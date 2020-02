Furto di panni e fuga al centro commerciale, denunciato

Domenica i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto un 22enne nato in Georgia, in Italia senza fissa dimora.

Il giovane era stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza dopo aver asportato capi di abbigliamento per la somma di 140 euro da un negozio situato all’interno del centro commerciale Panorama, per poi darsi a una repentina fuga. Un tentativo di dileguarsi fermato proprio dall’intervento dei militari dell’Arma. Recuperata e restituita all’avente diritto, la refurtiva.