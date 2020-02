Alba Pontina, Cetrone contesta le accuse e fa ricorso al Riesame

E’ stata presentata richiesta di riesame nell’interesse della signora Gina Cetrone, già On.le Consigliere del Consiglio Regionale del Lazio.

Molteplici i punti nodali che saranno oggetto di attività difensiva nell’ambito della procedura indotta dalla richiesta su indicata.

Ed infatti, il quadro cautelare attualmente configurato carico dell’assistita si presta a molteplici osservazioni e critiche che difendono e tutelano l’innocenza di Gina Cetrone.

In particolare, non vi è stato alcun coinvolgimento materiale o psicologico da poter attribuire alla stessa.

Ella è totalmente estranea alle vicende oggetto dell’imputazione cautelare.

Peraltro, molte critiche tecniche rilevano in relazione alla configurazione delle ipotesi di reato affacciate mediante tale imputazione.

Nello specifico, non convince in alcun modo la scelta accusatoria, incidentalmente avallata dal giudice della cautela, di contestare l’estorsione in costanza di un credito certo, riconosciuto finanche dallo stesso debitore.

In tal caso, infatti, appare più pertinente, sotto il profilo giuridico, far riferimento all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ferma restando, anche in tale caso di lettura giuridica alternativa, l’assenza di qualsivoglia coinvolgimento da parte della Cetrone, non rileverebbe comunque in alcun modo alcun margine per applicare misure cautelari.

Ad ogni modo, giova precisare come, in epoca successiva alla richiesta di applicazione della misura cautelare, ma precedente a quella della relativa emissione, proprio la II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale nell’interpretazione dell’esatto confine tra i due tipi legali su indicati, ha investito le Sezioni Unite del medesimo Supremo Consesso, al fine di far dirimere tale contrasto interpretativo.

Pertanto, attualmente, stante tale contrasto interpretativo, ed il relativo dubbio veicolato dallo stesso, non appare improntata alla sensibilità giuridica, esponenziale e fattuale auspicabile la scelta di comprimere la libertà personale della signora Gina Cetrone.

Conseguentemente, è altresì dubbia la meccanica applicata dall’accusa, ed incidentalmente avallata dal giudice della cautela, in ordine al rapporto tra aggravanti ed esigenze cautelari.

Anche su tali aspetti, l’assenza di qualsivoglia coinvolgimento della Cetrone, la sua specchiata condotta di vita, nonché l’inserimento della stessa nella società, sono elementi idonei a neutralizzare qualsivoglia esigenza cautelare.

Peraltro, assai critica risulta anche la scelta della misura cautelare più afflittiva che il nostro ordinamento possa consentire.

Su tutti gli aspetti su indicati, l’avv. Lorenzo Magnarelli dichiara “sono convinto dell’innocenza di Gina e della sua totale estraneità alle accuse attualmente mosse a suo carico. Siamo sul viatico tecnico giuridico corretto per ottenere, nel minor tempo possibile, il riscontro positivo della pertinenza delle nostre dichiarazioni e delle relative tesi difensive, di cui siamo parimenti convinti”.