Abusi edilizi “salvati” da un errore commesso dal Comune

Abusi edilizi “salvati” a Cori dalle ruspe grazie a un errore commesso dal Comune.

Uno scivolone compiuto dall’ente locale ha portato il Tar di Latina ad accogliere il ricorso delle proprietarie di immobili in via contrada Colle Fagiano e ad annullare l’ordinanza di abbattimento di un manufatto destinato a magazzino, realizzato senza titolo e senza nulla osta paesaggistico, e di un secondo manufatto, per i quali vi sarebbe stata anche una illecita trasformazione della destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, emessa dall’ufficio tecnico comunale il 18 dicembre 2018.

Impugnando il provvedimento, le proprietarie degli immobili hanno contestato l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione, a cui l’ente locale fa riferimento nell’ordine di abbattimento, specificando anche perché è stato avviato quel procedimento e non sono state accolte le richieste delle due donne per sanare i manufatti.

Un particolare che ha reso impossibile alle ricorrenti difendersi e poter quindi avviare un’interlocuzione con il Comune prima dell’emissione dell’ordine di demolizione.

Una tesi accolta dal Tribunale amministrativo, considerando anche che, come specificano i giudici nella sentenza emessa, il Comune non ha fornito una spiegazione su quanto accaduto non essendosi costituito nel giudizio.

“L’omessa notificazione della comunicazione dell’avvio del procedimento – sottolinea il Tar di Latina – non contestata dall’Amministrazione, si riflette sulla legittimità del provvedimento impugnato”.

L’ordine di abbattimento dunque è stato annullato e l’ente locale è stato condannato anche a pagare duemila euro di spese di giudizio.

Occorrerà ora vedere cosa riusciranno a fare gli uffici comunali per evitare che un errore burocratico sostanzialmente impedisca la rimozione di abusi edilizi.

Annullando l’ordine di demolizione, lo stesso Tar ha infatti specificato che viene cancellato il provvedimento contestato, “fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione”.

L’ente locale insomma potrebbe ancora intervenire e non resta che attendere per vedere se l’ufficio tecnico comunale riuscirà a trovare una soluzione.