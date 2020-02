Pallamano, bella vittoria per il Gaeta: battuto Pressano 20-19

Che match e che due punti per la MFood Carburex Gaeta. Infatti che il Pressano non sia la formazione dell’anno scorso tutti lo avevano capito, la classifica non gli sorride con quella posizione mediana, ma affrontarlo a testa alta rimane un’impresa per pochi. Proprio la formazione allenata da Salvatore Onelli, ieri c’è riuscita, ottenendo addirittura due punti per quella vittoria di misura 20-19.

Che gara, vissuta al cardiopalma per i tifosi della compagine del Golfo. Vittoria importante anche in chiave salvezza, con il Gaeta che risale di altri due punti.

Sabato prossimo match ostico in casa del Siena che comunque non viene da un periodo roseo con tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato.