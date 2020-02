Minturno, auto in fiamme nella notte: cause ancora incerte

Non si sono ancora potute accertare le cause che hanno innescato il rogo che questa notte, intorno l’una ha letteralmente divorato un’auto a Minturno, in località Scauri.

Il mezzo, era parcheggiato in via Bisegna dinanzi un ristorante. Immediatamente chiamati in causa sono intervenuti i Vigili del Fuoco che una volta sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio anche per far in modo che questo non attecchisse alle strutture commerciali adiacenti.





Riusciti nell’intento, insieme ai Carabinieri hanno provveduto a constatare come nessuna persona fosse rimasta coinvolta. Rimane aperta la questione di come sia scoppiato l’incendio, ma per ora nessun elemento a riguardo è stato reso noto.