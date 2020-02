Gaeta, scattano tre denunce per truffe on line

Ancora truffe in quel di Gaeta, questa volta le denunce, però, in riguardano gli affitti di appartamenti per i periodi di alta stagione, bensì di raggiri on line.

Per la precisione come messo in evidenza dai militari della Tenenz di Gaeta, sono state denunciate tre persone: le prime due, poiché secondo le ricostruzioni, “mediante fraudolente inserzioni su un portale internet, si facevano accreditare su carta prepagata la somma di euro 600 quale corrispettivo per l’acquisto di un mini escavatore, di fatto mai consegnato“.

Ad essere denunciato anche un 51enne, il quale “mediante fraudolente inserzioni su un portale internet, si faceva accreditare su carta prepagata la somma di euro 220 quale corrispettivo per l’acquisto di uno smartwatch, di fatto mai consegnato”.