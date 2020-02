Carri di Carnevale, si comincia oggi a Borgo Vodice

Il Carnevale Pontino si prepara a scaldare i motori per una nuova ed entusiasmante edizione e sceglie ancora una volta Sabaudia come città di partenza per le parate che fino al prossimo 23 febbraio interesseranno alcuni comuni della provincia con i giganti di cartapesta realizzati per l’occasione e che anche quest’anno entusiasmeranno bambini e adulti.



Oggi 9 febbraio, l’anteprima a Borgo Vodice con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro a partire dalle ore 14.30 e lo stazionamento finale di circa un’ora delle maschere di cartapesta in piazza dei Caduti. Il 16 febbraio sarà la volta di San Felice Circeo (ore 11) e di Borgo Montenero (ore 14.30) mentre il 22 febbraio alle ore 14.30, il corteo dei carri raggiungerà e animerà il centro urbano di Pontinia. Il gran finale del Carnevale Pontino, invece, si terrà a Sabaudia: alle ore 11 si terrà il raduno dei carri tra piazza del Comune e piazza Circe mentre alle ore 14.30 avrà inizio la parata per le vie del centro.



Il Carnevale Pontino è promosso dall’associazione “Libera Uscita”, con la collaborazione di “Amici in festa” ed “Ex ragazzi del Borgo” e il patrocinio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Pontinia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.