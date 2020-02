Anziana perde bancoposta (e pin), inaspettato lieto fine

Di ritorno da un funerale in pieno centro storico, un’anziana vedova di Fondi perde il bancoposta, con annesso pin in bella vista. Se ne rende conto solamente una volta a casa. Momenti di panico: i suoi risparmi erano alla portata di chiunque. Poche ore dopo, prima ancora che l’interessata andasse a denunciare lo smarrimento della preziosa scheda, ecco il lieto fine. Anticipato da una citofonata. “Buona sera signora, ho trovato qualcosa di suo. Ho consegnato tutto ai carabinieri, vada a riprenderselo”. Era un solerte residente che, imbattutosi in quella che era una facile preda, non ci ha pensato su due volte: prima ha contattato l’Arma, poi si è messo a caccia della donna, fino a darle la buona notizia. Un inaspettato gesto da cittadino modello fatto da Aldo Trani.

A rendere noto l’accaduto, la donna che rischiava di restare senza un soldo: “Non lo conoscevo se non di nome e per il lavoro che faceva (impresario di pompe funebri, ndr), tanto che all’inizio pensavo a un lutto in famiglia. E invece sono rimasta commossa in positivo”, spiega la 69enne Anna M. “Ho solo fatto il mio dovere, si chiama senso civico”, commenta solenne Trani. “Non è la prima volta che faccio un gesto del genere. Anni fa trovai, restituendoli appena individuata la proprietaria, due libretti al portatore. Un’altra volta un brillante trovato in un bar, un’altra ancora un orologio d’oro”.