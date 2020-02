La pagina web del Comune di Minturno si rifà il look: online il nuovo sito

È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Minturno, con una grafica efficace ed una struttura più snella e comprensibile, per rendere semplice la ricerca di contenuti, informazioni e di servizi agli utenti. Il portale, realizzato con il supporto della Fondazione Gazzetta Amministrativa (di cui è socio l’Ente municipale), rispetta le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e dal team competente in materia di siti web delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli

“Abbiamo inteso offrire ai navigatori, ai cittadini ed ai turisti – spiega il Sindaco Gerardo Stefanelli – uno strumento per entrare in contatto, in maniera più diretta e puntuale, con il Comune. Il nuovo portale si prefigge di fornire alle persone, in aggiornamento costante ed in modo semplice, un alto numero di informazioni, così da restringere i tempi di attesa e da evitare le code agli sportelli. In questi giorni potrà emergere l’esigenza di apportare correzioni e/o integrazioni, per cui chiediamo all’utenza di aiutarci a migliorare e ad aggiornare il sito web, segnalando suggerimenti ed osservazioni all’indirizzo di posta elettronica info@comune.minturno.lt.it “.