Basket Latina, terza partita in otto giorni per la Benacquista che affronta Trapani

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare tra le mura amiche del PalaBianchini, per mandare in scena la terza partita in otto giorni. Palla a due domenica 9 febbraio alle ore 17:00 e l’avversario di turno sarà l’ostica formazione della 2B Control Trapani.

La formazione siciliana è a quota 26 punti e arriva a Latina forte di un grande entusiasmo, dettato dall’ottimo stato di forma della squadra e in particolare di Lamarshall Corbett, protagonista anche nel turno infrasettimanale contro Tortona (vinto da Trapani all’overtime), in cui ha firmato 39 punti (5/7 da 2; 8/11 da 3; 5/6 ai liberi e 45 di valutazione). Trapani sta vivendo un eccellente periodo, il cui inizio è coinciso con l’arrivo del playmaker Matteo Palermo proveniente da Montegranaro (girone Est), in sostituzione di Alessandro Amici, accasatosi all’Eurobasket Roma. La compagine trapanese è quindi un temibile avversario che, rispetto al girone di andata in cui i nerazzurri espugnarono il PalaIlio con il risultato di 67-74, è cresciuto molto dal punto di vista della sinergia di squadra, ne è dimostrazione il percorso che la 2B ha compiuto negli ultimi due mesi e che la colloca attualmente al quinto posto in classifica.

Sul fronte Benacquista, che si trova a 20 punti, dopo la fondamentale vittoria di mercoledì sera nel derby in esterna con l’Eurobasket, è tornato il sorriso che fa bene al morale e che aiuta a ritrovare la giusta dose di fiducia nelle proprie capacità. Il desiderio di rivalsa dei nerazzurri non è ovviamente ancora totalmente appagato e anche nella sfida con Trapani scenderanno sul parquet pronti a dare continuità al risultato del turno infrasettimanale, come conferma coach Gramenzi: «Per l’ultima gara della settimana ci aspetta un avversario in grande forma, che viene da 7 vittorie nelle ultime 8 partite. Per quanto riguarda noi, è stata sicuramente importante la vittoria conquistata nel turno infrasettimanale e sarà ancora più importante confermarsi domenica. Gran parte delle nostre difficoltà restano, quindi dovremo essere ancora più attenti e alzare il nostro livello per poter competere contro Trapani».

Il campionato è ancora lungo e c’è il tempo per risolvere le difficoltà emerse nelle scorse settimane e guardare al futuro con rinnovata grinta e forte determinazione.

