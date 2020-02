Apertura sportello CLAAI Assimprese a Gaeta: la presentazione giovedì 13 febbraio

Il prossimo 13 febbraio, alle ore 15.00 presso l’ITS Fondazione Caboto di Gaeta, Via Annunziata 58, si terrà il Focus di presentazione del nuovo sportello della “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, dove si discuterà di nuove opportunità per le imprese del territorio, finanziamenti agevolati, formazione gratuita per le imprese, bandi europei per le attività ma anche per le Associazioni no profit. I lavori saranno introdotti dal dott. Rosalino Grasso, responsabile del nuovo Sportello di Gaeta (sito in Gaeta – Piazza Capodanno 16), titolare dell’omonimo studio di consulenza fiscale e previdenziale, con il Sindaco di Gaeta dott. Cosimino Mitrano ed il dott. Gennaro Romanelli, consigliere comunale e Presidente dell’Associazione “Abbelliamo Gaeta”. Interverranno Ivan Simeone, Direttore e legale rappresentante della “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, il dott. Paolo Testa Responsabile HUB Formia della Banca Popolare di Fondi, la dott.ssa Marina Gargiulo consulente bandi europei e formazione, ed il dott. Pier Biagio Lugli del Confidi di garanzia COSVIM.

“Nel tempo – ha dichiarato Rosalino Grasso– abbiamo ravvisato un diffuso senso di distacco e solitudine da parte dei nostri imprenditori locali, dovuto alla carenza di particolari interlocutori che potessero assistere il mondo delle piccole imprese durante i loro non semplici adempimenti volti al proseguo e/o all inizio della loro attività produttiva. In modo particolare si è resa evidente la necessità di riuscire a condurre le imprese verso nuove opportunità, attraverso le varie possibilità di finanziamento specifiche, che, seppur presenti in numero cospicuo, spesso non vengono assorbite dai destinatari per mancanza di informazione. Tramite la CLAAI Assimprese –conclude Rosalino Grasso- puntiamo a vincere questa nuova sfida grazie al nostro impegno quotidiano, alla competenza, ed alla professionalità che da quasi un decennio ci contraddistinguono, in collaborazione con tutto il sistema imprenditoriale e associativo locale”.

“Con l’apertura dello Sportello CLAAI Assimprese di Gaeta -ha evidenziato Ivan Simeone Direttore dell’Associazione- vogliamo cercare di offrire un nuovo modello associativo; puntare sulla connessione tra imprese, una vera “rete amicale operativa” e offrire

concreti servizi con particolare attenzione al mondo del credito agevolato, bandi della Regione Lazio e formazione finanziata, supportati dai nostri autorevoli partner tra cui la Banca popolare di Fondi, l’ Artigiancassa Point con il gruppo BNP Paribas, COSVIM, e Fonditalia”.