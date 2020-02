Piano Regolatore Portuale, Conte torna sulla questione noleggio barche

Piano regolatore portuale, interviene anche il consigliere Gianfranco Conte con una lettera in cui viene messa in evidenza l’importanza del mare. Un discorso che potrebbe sembrare scontato viste le peculiarità della città di Formia ma che in realtà, per Conte non lo è considerando che lo sviluppo negli ultimi anni è stato poco fino ad arrivare ad una situazione di blocco. Il che vuol dire anche poco lavoro rispetto a quello che si potrebbe avere in più settori partendo dal noleggio barche che per il consigliere di opposizione andrebbe ampliato andando oltre le concessioni decennali. Leggiamo e pubblichiamo la lettera di Conte.

“Gentilissimi Colleghi,

mi scuso per non essere presente ma vorrei dire poche parole.

Cari Colleghi, prima di mettere in luce alcuni accorgimenti da adottare, desidero ringraziarvi per l’impegno intenso e rigoroso che avete dato nella discussione del piano regolatore portuale. Vorrei porre una questione molto importante. So benissimo, quanto tempo richiedano questi piani regolatori, vorrei tuttavia offrirvi un modello diverso di città che valorizzi il turismo e guardi in un’ottica di sviluppo !



Formia necessità ora più che mai di un progetto turistico serio che ponga in primo piano il contatto con il mare. Per questo in più sedi ho ripetuto al presidente della commissione urbanistica e all’assessore competente che nel PRP è necessario attribuire più spazio per il noleggio davanti alla zona parcheggio del molo Azzurra (aggiungere circa 100 metri ). Questo passaggio è determinante in un’ottica di offrire al cittadino la possibilità di poter noleggiare barche, valorizzando in questo modo la nostra offerta turistica anche nei mesi autunnali e primaverili (penso al tal proposito ad itinerari verso le nostre coste e giri turistici verso le isole pontine). Così potremo favorire l’occupazione giovanile e l’impiego di giovani diplomati degli istituti del Golfo. Io penso ad una città dove i proprietari di barche provenienti da tutta la penisola e perché no da qualche parte dell’Europa lascino la loro barca a disposizione nei mesi di non utilizzo personale per la fruizione turistica, in modo da ripagare le spese annue .

È una decisione coraggiosa ma bisogna prenderla , guardiamo avanti verso un futuro diverso , non lasciamo questa zona adibita a concessioni decennali, offriamo più spazio per il noleggio ! Solo così insieme potremo voltare pagina Grazie e buon proseguimento dei lavori !