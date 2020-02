Lesioni colpose a Belluno, domiciliari per un 32enne di Minturno

Nella mattinata di ieri a Minturno, i militari della locale stazione Carabinieri, traevano in arresto un 32enne del posto in esecuzione dell’ordinanza di applicazione provvisoria della misura alternativa alla detenzione in regime di detenzione domiciliare , emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, per i reati di guida in stato di ebbrezza e lesioni colpose gravi commessi a Belluno nell’anno 2016, per i quali dovrà espiare anni 1 e mesi 6 di arresto.

Ll prevenuto, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione come disposto dall’a.g.