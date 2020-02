Geloso e ubriaco, minaccia di uccidere la moglie con un’accetta

Giovedì sera due equipaggi della Squadra Volanti sono intervenuti in via Corradini – tra i quartieri Campo Boario e Gionchetto di Latina – in quanto era pervenuta al 113 richiesta di aiuto da parte di una donna, minacciata di morte dal marito.

“Giunti sul posto vi era in strada la richiedente, piangente ed infreddolita: si tratta di una 42enne romena, la quale raccontava ai poliziotti che il marito, rientrato in casa ubriaco, l’aveva pesantemente ingiuriata e minacciata di morte davanti ai loro figli minori, il tutto per motivi di gelosia”, ricostruisce in una nota la Questura. “Proprio mentre gli agenti ascoltavano la donna, un uomo alto e robusto usciva dall’abitazione familiare dirigendosi verso di lei, ingiuriandola e minacciandola di morte: si trattava chiaramente del marito, anch’egli romeno.

A fatica, i componenti delle due volanti bloccavano l’uomo che, in stato di forte agitazione e palesemente sotto l’effetto dell’alcol, continuava ad inveire contro la moglie accusandola di ripetuti tradimenti.

I poliziotti, dopo aver messo in sicurezza l’uomo all’interno della volante, procedevano ad una accurata perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire, occultato in un mobile della cucina, un’accetta con la quale lo stesso, in più circostanze, avrebbe minacciato di morte la moglie”.

La malcapitata ha quindi denunciato le continue violenze subìte in ambito familiare, che secondo le ricostruzioni si protraevano da tempo e che la costringevano a vivere in un continuo stato di soggezione e paura, per la propria incolumità e per quella dei propri figli minori.

La persona fermata – G.S. di 45 anni – che annovera precedenti di polizia, è stata quindi tratta in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotta presso la casa circondariale di Latina, a disposizione della competente autorità giudiziaria.