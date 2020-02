Prima seduta del nuovo Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza: Marras presidente

Si è tenuta mercoledì mattina, presso l’aula consiliare ‘Luigi Meddi’, la prima seduta del nuovo Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza del Comune di Aprilia. L’organismo, istituito nel 2015 dall’amministrazione civica, si è riunito per rinnovare i propri membri e scegliere il presidente.

Presenti in aula i membri dell’Osservatorio – i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, i rappresentanti di sindacati, comitati di quartiere e associazioni cittadine impegnate sul fronte della legalità, oltre al sindaco, ai consiglieri comunali Cola e Zingaretti, all’assessora Caporaso e al comandante della Polizia Locale – ma anche numerosi cittadini.

Dopo aver ascoltato alcuni interventi dei presenti in aula, i membri dell’Osservatorio hanno dato il via alle operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente. Due le candidature proposte: Fabrizio Marras di Reti di Giustizia e Roberto Antonio Sicuro del Comitato di Quartiere Vallelata, rappresentante dei Comitati cittadini. Per 10 voti contro i 6 ottenuti dal suo sfidante (e una scheda bianca), Marras è stato scelto come guida dell’organismo cittadino.

Il nuovo presidente ha subito ribadito la volontà di lavorare in sinergia con le scuole e i comitati di quartiere, promuovendo un ascolto del territorio capace di affrontare e contribuire a risolvere le criticità presenti ad Aprilia.

“Auguro al nuovo Osservatorio e al suo presidente un buon lavoro”, ha commentato a margine dell’incontro il sindaco di Aprilia, Antonio Terra. L’Osservatorio è uno strumento utile a promuovere una cultura del rispetto e della legalità, proprio nella misura in cui riesce a far sintesi delle diverse realtà sociali presenti nel territorio cittadino e a collaborare con le istituzioni locali. Sono certo che i diversi membri e il nuovo presidente sapranno fare del loro meglio. L’amministrazione assicurerà tutto il supporto e tutta la collaborazione possibile”.