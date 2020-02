L’I.P.S.A. Filosi e il Liceo Da Vinci di Terracina aderiscono al progetto Plastic Free

Una giornata all’insegna del Plastic Free quella che si è tenuta ieri a Terracina.

Una folta rappresentanza degli Istituti Leonardo Da Vinci e I.P.S A. Filosi ha accolto l’Assessore Emanuela Zappone del Comune di Terracina e Marco Lombardi, A.D. di Acqualatina SpA, per una doppia tappa che ha messo al centro l’educazione ambientale e il percorso plastic free, con circa 2000 borracce distribuite a tutti gli studenti.

Per l’Istituto Da Vinci ha aperto la giornata il Dirigente scolastico Mario Fiorillo che ha ringraziato il Comune di Terracina e Acqualatina per l’iniziativa, sottolineando la ferma volontà dell’Istituto di proseguire in questo percorso virtuoso volto alla tutela ambientale.

Per l’Istituto Filosi è intervenuto il Prof. Luigi Volpe che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Amministrazione comunale e il gestore nel perseguimento di obiettivi importanti; l’istituzione scolastica, dal canto suo, è il luogo dove coltivare la sensibilità necessaria a favorire comportamenti virtuosi.

“La partnership con Acqualatina – ha dichiarato l’Assessore Zappone – chiude il ciclo di consegna delle borracce agli studenti, in questo caso degli istituti superiori di Terracina “Da Vinci” e “Filosi”, avviato dall’Amministrazione Comunale con tutte le scuole cittadine per la realizzazione del percorso Plastic Free. La prossima settimana la casetta dell’acqua installata nei pressi di Villa Tomassini entrerà in funzione e sarà dotata di distributore di borracce del Comune e di Acqualatina, una collaborazione preziosa per la promozione della sostenibilità ambientale e del consumo dell’acqua domestica”.

“Per Acqualatina – ha dichiarato l’Ad Lombardi – la tappa di oggi si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dei più giovani alla tutela ambientale, con la distribuzione di borracce agli studenti, parte del più ampio progetto #AcqualatinaNoPlastic, campagna per incentivare la riduzione dell’uso delle plastiche monouso.

Siamo anche coloro che possono contribuire con piccoli gesti, come la distribuzione delle borracce oggi, a supportare la sensibilità e la determinazione delle Amministrazioni comunali e delle Istituzioni scolastiche. E continueremo a farlo”.