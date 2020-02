La Polizia locale di Itri sequestra un’attività artigianale per reato ambientale

(foto generica archivio)

Il GIP del Tribunale di Cassino, dott. Benedetto Di Croce, ha convalidato il sequestro preventivo eseguito dalla Polizia Municipale di Itri, in data 29 gennaio, in danno del titolare di un’attività artigianale, indagato per il reato di cui all’art. 256 co. 1 lett. A e B e del co. 2 D. L.vo 156/2003, in materia ambientale.

Pasquale Pugliese, comandante della Polizia Locale di Itri

Il magistrato del Tribunale di Cassino, ha convalidato il sequestro eseguito dagli uomini del Comandate Pugliese, avendo rilevato ” … che il provvedimento ablativo adottato legittimamente poiché finalizzato a impedire la perpretazione dei reati ambientali.” come si legge nell’ordinanza di convalida.

L’ordinanza emessa e depositata in cancelleria in data 5 febbraio 2020 è stata immediatamente notificata agli interessati.