“Aggiungi un posto a tavola”…. gli amici li troviamo li’!

Venerdì 31 gennaio da “Pesce & Pesce”, l’Osteria nel cuore di Gaeta vecchia, è iniziato il nuovo percorso del progetto “Laboratori sul territorio” che la Cooperativa Nuovo Orizzonte di Formia organizza nell’ambito delle proprie attività di inserimento lavorativo protetto di ragazze e ragazzi diversamente abili.

Una serata all’insegna dell’inclusione, con due ragazze ed un ragazzo con sindrome Down inseriti nella brigata di sala, ed un ragazzo con sindrome Down in cucina come aiuto-cuoco, che hanno dato la loro impronta “professionale” ad una cena-evento esclusiva.

Il ricercato menù ha allietato il palato dei commensali, e la presenza dei giovani collaboratori di sala e cucina ha arricchito gli occhi e il cuore di tutti i presenti…

Un ringraziamento speciale ai giovani talentuosi gestori del locale: Walter De Carolis, lo chef; Davide Prats, il maitre; Fabio Camboni, Bar manager; Greta Capobianco, cameriera e “tutor”; Antonio Spinosa e Giuseppe Balzano, gestori del Bar di “Kasa Incanto”.

A presto, con la presentazione del prossimo evento….