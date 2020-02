Si è spenta Assunta Campagnolo, missionaria e crocerossina: una vita per gli altri

Grande cordoglio, a Fondi, per la prematura scomparsa di Maria Assunta Campagnolo, per gli amici semplicemente Assunta o “Susa”, missionaria e infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

Una vita interamente spesa nel sostenere gli altri, all’insegna dell’umanità più profonda e di una disinteressata solidarietà che l’aveva fatta apprezzare, oltre che nella città natale, ovunque si fosse mossa nel prestare servizio. Nella Bosnia-Erzegovina dei tempi del conflitto; nell’Italia centrale devastata dal terremoto del 1997; nell’Albania della missione di pace “Joint Guardian”; ma soprattutto nella “sua” Africa, ed in particolare in Ghana, Paese per cui operò anche nelle vesti di referente della Ong “Future Leaders Organization” e che le regalò l’amatissima figlia. Solo alcune tra le tappe più importanti di un costante e impegnativo percorso in sostegno del prossimo andato avanti fino a quando le forze gliel’hanno permesso.

Venuta a mancare la scorsa notte all’ospedale Goretti di Latina, a soli 55 anni, Assunta sarà salutata per l’ultima volta mercoledì, a partire dalle 15 presso la parrocchia di San Francesco. A curare le esequie, le onoranze funebri Sant’Anna.