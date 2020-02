‘Plastic free’ e borracce difettose, il Comune di Fondi rassicura: “Solo alcuni casi circoscritti”

“Poiché nei giorni scorsi erano pervenute alcune segnalazioni in merito alla possibilità che i tappi delle borracce in alluminio distribuite dal Comune di Fondi nell’ambito dell’iniziativa “plastic free” presentassero il rischio di rilascio di residui in plastica a seguito delle operazioni di avvitamento e svitamento, l’Amministrazione comunale si è subito attivata in data 23 Gennaio u.s. sospendendo temporaneamente l’erogazione delle borracce a scopo meramente precauzionale.

Il Comune di Fondi

Nell’invitare nuovamente tutti coloro che hanno già ritirato la borraccia a verificare la possibile criticità e, in caso affermativo, a restituirla presso la Casa comunale e comunque a non utilizzarla, si rende noto che, ad oggi, su circa 2.000 borracce erogate ne sono state riconsegnate soltanto 5 che presentano una anomalia del materiale plastico della filettatura, e ciò lascia presumere che il difetto in questione sia notevolmente circoscritto.

Si informa comunque che il rimanente lotto del prodotto è in riconsegna presso la ditta fornitrice, che sullo stesso eseguirà specifici controlli a seguito dei quali comunicherà l’esito al Comune. Inoltre si precisa che l’acquisto delle borracce è avvenuto a norma di legge tramite gara su piattaforma MEPA, in cui le pubbliche amministrazioni devono acquistare beni e servizi dai fornitori abilitati”.

Lo ha reso noto il Comune di Fondi.