Concerto in liuteria domenica a Bassiano: si esibisce il gruppo ‘MediterrAnima’

“MediterrAnima è un gruppo, un viaggio strumentale attraverso le melodie e i ritmi dell’area mediterranea. Dall’Italia alla Francia, passando per l’Andalusia, un universo mare di suoni che si mescolano e rigenerano.

Il progetto nasce dai chitarristi Matteo Roccia (chitarra acustica) e Gianluca Verrengia (chitarra flamenca), ai quali si aggiungono le percussioni di Simone “Federicuccio” Talone e Rafael Nieto.

L’anima musicale del complesso vede il proprio tratto distintivo soprattutto nella rumba flamenca e nel gipsy jazz, caratteristica questa che permette di rivitalizzare con una coinvolgente matrice comune, generi e stili musicalmente anche molto lontani tra loro.

A gennaio è uscito il primo omonimo disco, un concept album strumentale che accompagna l’ascoltatore attraverso un vasto e suggestivo repertorio declinato in chiave “mediterranea”.

Le ritmiche giocano un ruolo fondamentale nella rivisitazione dei classici presi in prestito dalla tradizione italiana (Cumm’è, Volare, E dimmi che non vuoi morire, A’ città e’ Pulecenella) così come dalla spagnola (Tres Notas Para Decir Te Quiero) o dal jazz manouche (Swing Gitan, Les Yeux Noirs).

In qualità di strumentisti hanno collaborato e condiviso il palco e/o studio, singolarmente o con ensemble, con vari artisti ed orchestre tra i quali: Amii stewart, Geardo di Lella, Orchestra R.A.I e Mediaset (Amici), Piotta, Manuela Villa, Tiziano Ferro, Federico Salvatore, Juan Miguel, Francesco de Gregori e Neri Marcorè. Il primo singolo estratto dal disco è la rivisitazione della celebre Cu’mme, il video del brano è on line su youtube ed è stato girato a Bassiano, nella bottega del M° Liutaio Marco Castegini.

Appuntamento fissato per domenica 8 febbraio, alle ore 17.00, presso la liuteria Marco Castegini, in via delle Mura, 20.

Ingresso gratuito.