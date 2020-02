Incidente a Latina, ciclista travolto e ferito gravemente: caccia all’investitore

(foto archivio)

Un incidente con gravi conseguenze per un ciclista si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio, in via Piave, all’altezza della rotatoria con via Vespucci, nel Comune di Latina.

Un giovane straniero che si trovava in sella alla sua bici è stato infatti travolto da un automobilista che si è poi dato alla fuga. Secondo le testimonianze di quanti si sono fermati per prestare soccorso al ragazzo, il violento urto con l’auto l’ha sbalzato di alcuni metri prima che cadesse rovinosamente sull’asfalto. Tanto che per il malcapitato ciclista è stato necessario il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del ‘Goretti’ di Latina, dove è arrivato in codice rosso per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Gli uomini della Polizia Locale del capoluogo, intervenuti sul posto, hanno provveduto alla chiusura della rotatoria di via Piave per il lato da Borgo Piave verso Latina, necessaria per gli opportuni rilievi.

Nel frattempo è scattata la caccia al pirata della strada.