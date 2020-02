Intorno alle 12 di domenica 2 febbraio, a Cori i militari della locale stazione Carabinieri hanno arrestato, in ottemperanza all’ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Tivoli, un 53 enne di Frosinone, dovendo lo stesso espiare la pena di 3 anni, 3 mesi e 6 giorni per il reato di furto aggravato, commesso in Montorio Romano il 13 dicembre 2013.

L’arrestato sarà associato presso la casa circondariale di latina.