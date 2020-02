Aprilia, arrestato 39enne: deve scontare oltre 6 anni di carcere per “spaccio”

Questa mattina, alle 6, in Aprilia, i militari della locale stazione carabinieri, hanno tratto in arresto, in ottemperanza all’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, un 39 enne della capitale, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 6, mesi 4 e 20 giorni di reclusione poiché condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso ad Aprilia dal 28 gennaio al 18 aprile 2009.

L’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina.