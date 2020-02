Doveva essere ai domiciliari, era in giro “by night”: arrestato

La scorsa notte, erano circa le 4, i carabinieri del Norm di Aprilia hanno tratto in arresto un 26enne del posto, beccato nella flagranza del reato di evasione.

L’uomo, M. D. P. le sue iniziali, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari è stato sorpreso “a spasso”, ovvero al di fuori della propria abitazione.

In attesa di comparire in tribunale per il rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma.