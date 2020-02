In riferimento alla notizia stampa comparsa in data odierna (ieri, 31 gennaio) sul sito online “h24notizie.com” a firma di Clemente Pistilli, titolata “Vittima di H1N1 ricoverato al Goretti, dopo 24 ore in pronto soccorso”, si precisa che il paziente è stato trattato nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni ricevute dalla Regione e sono state utilizzate tutte le misure di isolamento e cura previste e richieste dal caso.

L’ospedale ‘Santa Maria Goretti’ di Latina

Si specifica inoltre che la Asl di Latina ha già messo in atto da giorni, un piano strategico per adempiere alle indicazioni operative emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio, ed ha istituito una Unità di crisi permanente presso la Direzione Sanitaria aziendale.

Il virus H1N1 è parte dei virus influenzali circolanti nella stagione 2019/2020 ed è sottoposto a sorveglianza per le forme respiratorie acute”.