Cade dalla bici e sbatte la testa, è grave: trasporto d’urgenza in eliambulanza

Il tutto presso il Lido di Latina. Vittima una donna di circa quarant’anni che secondo le prime informazioni faceva parte di un gruppo di ciclisti di Nettuno e che si trovava a percorrere l’asfalto del Lido di Latina quando avrebbe perso l’equilibrio sbattendo la testa a terra, forse su un dosso.

Secondo quanto riportato da Latina Oggi, le condizioni della donna sembrerebbero gravi, in quanto dopo il soccorso e il trasporto presso il nosocomio di Latina, sarebbe stata attivata la procedura per le emergenze con conseguente trasporto in eliambulanza.