Tentato omicidio di due pedoni, arresto convalidato: il VIDEO choc dell’investimento

Nella mattinata di giovedì presso il Tribunale di Latina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto del 29enne tratto domenica in arresto dalla polizia di Terracina perché responsabile dell’investimento di due pedoni nella zona centrale di Terracina. Un duplice tentato omicidio.

Il sostituto procuratore della Repubblica Valerio De Luca, valutati gli elementi acquisiti, ha appunto contestato al giovane il reato di tentato omicidio plurimo, richiedendo nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, “stante – sottolineano dalla Questura di Latina – il concreto pericolo che l’indagato potesse commettere delitti della stessa specie avendo denotato particolare spregiudicatezza e riprovevolezza derivante dall’aver posto in atto un investimento deliberato lanciando la macchina alle spalle delle due persone che si stavano allontanando”.

Ad esito dell’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ha accolto la richiesta di misura cautelare coercitiva rilevando, spiegano ancora dalla Questura, “che non può addursi alcuna legittima difesa eventualmente scaturita da una discussione per motivi stradali ma piuttosto una deliberata volontà di investire violentemente i passanti intendendo così attuare il proposito criminoso di uccidere”.

L’indagato è stato quindi ristretto in regime di arresti domiciliari con il divieto di comunicare anche per via telematica.