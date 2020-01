FdI Minturno: “Basta bugie su schiuma in mare, amministrazione faccia luce”

La sezione minturnese di Fratelli d’Italia interviene in maniera decisa sul problema della schiuma in mare, “dilemma sul quale tanti cittadini ed associazioni insieme al partito di Giorgia Meloni si sono soffermati per trovare delle soluzioni”.

“Purtroppo nonostante vari appelli e denunce la situazione continua ad essere la stessa di questa estate – commentano i dirigenti Moccia e Smith -, eppure il Sindaco aveva assicurato che con la sperimentazione dell’ulva lactuca il problema sarebbe stato risolto.

Invece in piena stagione invernale la questione schiuma in mare si è ripresentata in maniera evidente come testimoniano le foto scattate dai nostri militanti che prontamente ci hanno contattato, ci chiediamo come Fratelli d’Italia Minturno quali siano le intenzioni dell’amministrazione, se ci sia la reale volontà di comprendere le cause e trovare una soluzione oppure proseguire a minimizzare il problema e fare annunci elettorali come la Bandiera Blu. Da parte nostra – concludono i dirigenti Moccia e Smith – staremo col fiato sul collo al sindaco ed all’amministrazione per amore del nostro mare, della verità e per tutelare la salute dei nostri concittadini”.