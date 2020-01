Ex villaggio dei pescatori, 7 milioni di euro per la rigenerazione urbana

“Importante finanziamento della Regione Lazio a favore dell’Ater della provincia di Latina per realizzare un intervento di rigenerazione urbana molto atteso nel territorio di Terracina”.

Ad annunciarlo il consigliere regionale del Pd Enrico Forte a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale odierno della determinazione 27 dicembre 2019 numero G18697 riferita ad uno specifico avviso pubblico regionale cui l’Ater di Latina ha risposto presentando un progetto di rigenerazione urbana.

“L’intervento riguarda il comune di Terracina, in particolare la demolizione e ricostruzione di due fabbricati per un totale di 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel cosiddetto ‘Ex Villaggio dei Pescatori’, risalente al 1948. L’importo complessivo dell’intervento sarà di 7 milioni di euro con un finanziamento totale di 4,9 milioni di euro ed un cofinaziamento 2,1 milioni.”