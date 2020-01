Orientamento? Si, grazie: l’Ipseoa apre le porte agli studenti del territorio

Sabato 25 gennaio si è concluso il ricco e completo programma delle attività di orientamento per le scuole medie del territorio, messo in campo dall’IPSEOA “Celletti” di Formia: dal 13 al 20 gennaio sette appuntamenti sono stati dedicati, con il “Celletti Day”, alla presentazione dell’Istituto alle scolaresche in visita presso la scuola, provenienti dagli Istituti “Dante Alighieri” e “Pollione” di Formia, “Marco Emilio Scauro” e I.C. Minturno, da Scauri e Minturno. Due gli appuntamenti pomeridiani, il 17 e 24 gennaio, dedicati anche alle famiglie, e due manifestazioni “speciali” con lo “Show-Cooking” presso il Centro Commerciale “Itaca” di Formia.

Grande successo ha premiato la formula dell’Open-Day: all’ingresso dell’ampia Sala Convegni dell’Istituto, dove è situata una vera “Hall” che è laboratorio per la pratica del Corso di Accoglienza Turistica, gli ospiti hanno potuto ammirare le studentesse e gli studenti del Corso Turistico nelle loro eleganti divise, che hanno accolto i gruppi e li hanno guidati nel percorso di visita della scuola, dopo il saluto della Dirigente Scolastica Dr.ssa Monica Piantadosi e dei docenti referenti per l’Orientamento, a disposizione dei visitatori per qualsiasi delucidazione.

La visita è proseguita con la partecipazione dei giovani ospiti ai diversi laboratori dell’Istituto: nel moderno laboratorio multimediale di cucina, attrezzato come un vero e proprio studio televisivo in grado di trasmettere in video nelle aule le esercitazioni che si vi si svolgono, i docenti dei Servizi Enogastronomici – settore Cucina, insieme ai loro studenti, hanno dato dimostrazione di svariate ricette, dolci e salate, alla cui preparazione hanno potuto partecipare i giovani studenti in visita. Gradite e apprezzate le degustazioni “in diretta”, tra l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno toccato con mano la specificità di ogni settore della Scuola Alberghiera.

Nel laboratorio di sala-bar, tenutosi nell’ampia ed elegante Sala-Ristorante adiacente alla Hall, in cui spicca il nuovissimo e moderno bar appena ristrutturato secondo gli ultimi standard di efficienza del settore, si sono svolte le dimostrazioni delle preparazioni flambè e la preparazione di gradevoli cocktail alla postazione bar. Anche qui il pubblico ha potuto degustare quanto veniva realizzato con abilità dalle studentesse e dagli studenti del “Celletti”, dietro l’abile guida dei loro docenti , “maestri” del settore dei Servizi Sala e Vendita.

La visita all’Istituto ha compreso gli altri laboratori presenti nella scuola: le numerose aule speciali, quali i laboratori di informatica ed i laboratori linguistici, dotati di LIM e di decine di postazioni pc di ultima generazione; il Bar dell’Istituto, che offre un servizio continuativo e diventa laboratorio di pratica di sala-bar nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per molti degli studenti con diversa abilità iscritti al “Celletti”; la meravigliosa palestra, da poco completamente ristrutturata, che offre agli studenti l’opportunità di svolgere attività motoria anche nelle ore pomeridiane grazie a progetti di apertura della scuola in orari extracurriculari, come pure le strutture sportive all’aperto, operative per buona parte dell’a.s., quali due campi di calcetto, un campo da tennis, due campi da pallacanestro….. Insomma, un vero e proprio “Campus”, una scuola di eccellenza grazie alle potenzialità offerte dalla struttura, all’avanguardia fin dalla sua costruzione più di 40 anni fa. Hanno completato il percorso la visita al Convitto annesso alla scuola, per gli studenti provenienti da fuori provincia.

Tutte le giornate di Open Day si sono concluse con un ricco buffet offerto nella Sala-Ristorante, in cui sono state presentate le preparazioni realizzate nei laboratori di cucina durante le dimostrazioni, con l’impeccabile servizio degli studenti del corso di Sala-bar, anch’essi disinvolti nelle loro eleganti divise.

Nel corso delle attività, gli ospiti hanno incontrato molti studenti e studentesse con diversa abilità impegnati nella realizzazione delle varie dimostrazioni, dove hanno potuto esprimere le loro potenzialità fianco a fianco dei compagni, in un clima di umanità e professionalità che, anche in questo settore, contraddistingue l’IPSEOA “Celletti” di Formia.