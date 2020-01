“La Campanella” fa 91, ospite lo storico corrispondente Orazio Ruggieri

Torna “La Campanella“. Domani nuovamente in onda su Radio Antenna Musica, Radio Civita in Blu e in video sulla pagina Facebook de La Campanella, delle radio e di H24notizie.com.

La puntata numero 91, vedrà come ospite uno degli storici corrispondenti locali del sud della provincia, ovvero il professor Orazio Ruggieri.



Una puntata quella del 31 gennaio in cui si parlerà di passato, presente e futuro del giornalismo locale, ma che sarà occasione – come sempre – per far conoscere meglio gli ospiti del fortunato format condotto da Simone Nardone con la collaborazione di Francesco Carnevale e la regia di Lorenzo Nallo.

Dopo la prima puntata itinerante della scorsa settimana, registrata presso il Comune di Formia e che ha visto come ospite la prima cittadina Paola Villa, “La Campanella” torna in diretta domani alle ore 19.