Fondi, arrestato un 20enne per spaccio di droga

La notte scorsa a Fondi i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato, un 20 enne del posto, trovato in possesso di 0,75 grammi di marijuana e della somma in contanti di euro 70,00 (settanta), nascosti all’interno di in un pacchetto di sigarette.

“La successiva perquisizione domiciliare – si legge nella nota dei militari – consentiva di rinvenire ulteriori 52 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto ritenuto provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.”