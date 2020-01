Denunciata per abbandono di anziano disabile e raggiro, nei guai la badante

I Carabinieri di Gaeta hanno denunciato a piede libero una donna 69enne russa, la quale, secondo le risultanti delle indagini, “assunta in qualità di badante, di un anziano disabile, deceduto il 20 gennaio scorso, con diverse condotte, dapprima aveva abbandonato l’incapace in uno stato di non curanza e malnutrizione tanto da richiedere l’intervento del personale del 118 ed essere ricoverato presso il nosocomio di Formia”.

Successivamente, sempre secondo quanto riportato dai militari, la donna si sarebbe appropriata dell’appartamento dove continua a risiedere. Il tutto “facendosi intestare la proprietà dall’anziano, nonché, facendosi attribuire apposita delega alla riscossione della pensione ed incassando tutto il danaro a suo favore”.