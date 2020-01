Aprilia, trovato in possesso di 25 grammi di cocaina: arrestato

Il 30 gennaio 2020, alle 4 del mattino, in Aprilia, i militari del locale Norm hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato un 27 enne del posto, poiché nel corso di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 25 grammi di “cocaina”, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato è stata sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di giudizio con rito direttissimo.