Spigno Saturnia, domenica una giornata di prevenzione

In continuità con la campagna di sensibilizzazione “Nastro Rosa” promossa dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori al Seno, Lilt, l’Amministrazione Comunale di Spigno Saturnia, insieme all’Associazione Nazionale UNITALIA A.NA.F.FF.AA.PP. onlus, l’Associazione di volontariato “Siamo Tutti Uno” e con la collaborazione della Pro Loco locale, organizzano una giornata di prevenzione con visite ed ecografie al seno e alla tiroide.

L’iniziativa si terrà presso i locali della Pro Loco, in Piazza Dante 6 (casa comunale, piano terra), domenica 2 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Le visite gratuite, effettuate dal Dott. Enrico Bartoli, sono aperte a tutti previa prenotazione obbligatoria contattando i numeri 388.9544641 e 328.1708908, attivi tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. L’accesso al programma di prevenzione è fino ad esaurimento posti. “Come avevamo preannunciato a ottobre, quando abbiamo raccolto l’invito della Lilt – lega italiana per la lotta contro i tumori, ad aderire alla campagna di sensibilizzazione “Nastro Rosa” – commenta l’assessore alle politiche sociali e culturali Rosaria Fresta – la nostra volontà di rafforzare le campagne di prevenzioni sul territorio per favorire una cultura della prevenzione, iniziamo con la giornata del prossimo 2 febbraio, con un percorso di coinvolgimento della nostra comunità.

Ringraziamo Sabina Di Cola, presidente dell’associazione UNITALIA Onlus per averci reso parte attiva nella campagna “preveniAMOci”, con la quale possiamo diffondere una cultura concreta della prevenzione”.