Italia Viva prende piede, nasce il comitato a Formia

Dopo l’annuncio del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli di aderire al nuovo partito di Matteo Renzi, a cui ha fatto seguito nei giorni scorsi quello dell’ex vice presidente della Provincia Bernasconi (oggi consigliere comunale a Sezze), arriva la nascita del circolo a Formia.

“Abbiamo scelto di aderire ad Italia Viva ed alla sfida lanciata da Matteo Renzi per costruire questo nuovo soggetto politico. Italia Viva rappresenta la politica viva, fatta di competenza e partecipazione. L’obiettivo – spiegano nella nota – è quello di dare un contributo alla costruzione di questo nuovo soggetto politico che possa divenire la casa delle donne e degli uomini di buona volontà che vogliano impegnarsi per costruire finalmente una Formia nuova! La serietà vince sull’improvvisazione. Insieme per Formia Viva”. A Firmare la nota Maurizio Tallerini, anche Giuseppe Masiello, Loredana D’urso, Paola De Santis, Antonio Villano, Anna Luisa Purificato, Alessandro Zangrillo.

Ad aderire al partito dell’ex premier ex esponenti del Pd locale e persone e dirigenti del movimento politico locale Formia con Te, come il coordinatore Maurizio Tallerini, che sembra mantenga la carica del movimento locale anche avendo aderito ad Italia Viva.