Con l’Ape nel canale, incidente a Fondi

Incidente stradale, nella prima serata di martedì, alle porte di Fondi. Si è registrato lungo via Diversivo Acquachiara, vedendo un’Apecar quattro ruote perdere il controllo, per poi volare all’interno del canale che costeggia la strada.

A bordo del mezzo, due uomini di 55 e 45 anni che tornavano dal lavoro. Uno di Fondi e l’altro di Monte San Biagio, fradici ma fortunatamente rimasti illesi: sono riusciti ad uscire dall’abitacolo in autonomia, rifiutando a margine il trasporto in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, hanno operato i carabinieri della Tenenza locale, che si sono occupati dei rilievi.