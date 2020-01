50enne di Sezze nei guai per possesso ai fini di spaccio di droga

Nella serata del 28 gennaio 2020, in Sezze e Pontinia, i militari delle locali Stazioni Carabinieri, unitamente a personale del VIII° Reggimento Carabinieri Lazio – S.I.O, nel corso di servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree a maggiore degrado e solitamente frequentate da giovani, traevano in arresto in flagranza di reato, un 50 enne di Sezze.

In particolare i militari, nell’area parcheggio di una struttura sanitaria del posto, procedevano al controllo del prevenuto trovandolo in possesso di un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana” del peso di gr.1,19 e di € 340,00 euro in banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori nr.12 palline di cocaina del peso di gr.3,34, nr.5 bustine di marijuana del peso di gr.16,67 ed un contenitore con gr.32,49 di marijuana, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura di precisione, il tutto sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Nel medesimo contesto veniva altresì segnalato alla locale Prefettura, un giovane sorpreso dagli operanti, nei pressi del piazzale del nosocomio di sezze, in possesso di gr 1,07 di marijuana.

complessivamente, durante gli specifici servizi, venivano inoltre: